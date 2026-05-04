Giù le temperature temporali e vento da sud | in arrivo una vasta perturbazione

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature elevate e condizioni di bel tempo durante il ponte del Primo maggio, una nuova perturbazione sta portando temporali e venti provenienti da sud. Le previsioni indicano un calo delle temperature e l’arrivo di condizioni meteorologiche più in linea con la stagione autunnale, con piogge diffuse e venti intensi. La fase di maltempo dovrebbe interessare diverse regioni nelle prossime ore.

Dopo la finestra di tempo estivo che ha contraddistinto il ponte del Primo maggio il meteo torna a essere più consono alla stagione. Nelle giornate di domani 5 e mercoledì 6 maggio è attesa una vasta perturbazione su tutto il Friuli Venezia Giulia, con temperature massime in deciso calo. Per.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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