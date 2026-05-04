Durante il Giro d’Italia, l’assenza di alcuni dei principali favoriti ha aperto spazi per altri corridori in corsa. Vingegaard si trova a dover affrontare il percorso senza alcuni compagni di squadra di rilievo, mentre si prepara a giocarsi la vittoria. La sua strategia potrebbe cambiare in base alle dinamiche di gara e alla presenza degli avversari più diretti, mentre il campo si definisce lentamente.

? Cosa scoprirai Chi potrà sfruttare l'assenza di Poga?ar e Rogli? per la vittoria?. Come gestirà Vingegaard il rischio di restare isolato senza i suoi gregari?. Quali talenti pronti a colpire potrebbero destabilizzare la classifica generale?. Perché la strategia del Visma-Lease Bike differisce da quella di Poga?ar?.? In Breve Pellizzari punta al successo nazionale con il supporto di Vlasov e Hindley.. Egan Bernal e Felix Gall sono tra i contendenti pronti a sfidare Vingegaard.. Il team Visma-Lease a Bike conta su Kuss, Kelderman e Campenaerts.. Vingegaard punta a guadagnare tempo nella cronometro della decima tappa.. Jonas Vingegaard affronta la sfida del Giro d’Italia in un contesto di vuoto di potere nel ciclismo mondiale, con l’obiettivo di conquistare la maglia rosa prima del Tour de France.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia: Vingegaard punta alla Rosa nel vuoto di potere

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