Giovani storici crescono | la 4°A del Marconi riscopre il passato napoleonico

La classe 4°A di elettrotecnica del Marconi partecipa infatti alla venticinquesima edizione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio – “Quante storie nella Storia”, importante appuntamento promosso a livello regionale. L’iniziativa, sostenuta dalla.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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