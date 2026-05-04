Giornata di dis-connessione più di duecento studenti al campetto da calcio senza cellulare

Da ilpiacenza.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre duecento studenti di quattro scuole superiori si sono incontrati nel campetto di calcio, tutti senza dispositivi elettronici. L’evento, organizzato dalla Fondazione La Ricerca, è alla sua seconda edizione e mira a favorire il confronto diretto tra i giovani, senza l’uso di cellulari e tablet. La giornata si propone di promuovere momenti di socializzazione e di conoscenza, invitando i partecipanti a staccare la spina per un giorno.

Disconnettiamoci! È la parola d’ordine che accompagna la seconda edizione del meeting a cellulari e tablet spenti che Fondazione La Ricerca propone per il secondo anno consecutivo a studenti e studentesse di quattro istituti superiori di Piacenza “per conoscersi meglio togliendo di mezzo quelle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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