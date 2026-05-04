Giornata di dis-connessione più di duecento studenti al campetto da calcio senza cellulare

Oltre duecento studenti di quattro scuole superiori si sono incontrati nel campetto di calcio, tutti senza dispositivi elettronici. L’evento, organizzato dalla Fondazione La Ricerca, è alla sua seconda edizione e mira a favorire il confronto diretto tra i giovani, senza l’uso di cellulari e tablet. La giornata si propone di promuovere momenti di socializzazione e di conoscenza, invitando i partecipanti a staccare la spina per un giorno.

Disconnettiamoci! È la parola d’ordine che accompagna la seconda edizione del meeting a cellulari e tablet spenti che Fondazione La Ricerca propone per il secondo anno consecutivo a studenti e studentesse di quattro istituti superiori di Piacenza “per conoscersi meglio togliendo di mezzo quelle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate La visita di duecento studenti al depuratore AquarnoDuecento studenti della scuola media Cristiano Banti di Santa Croce e Staffoli hanno visitato, il depuratore Aquarno in occasione della giornata... Cade la porta da calcio nel campetto parrocchiale, grave un 12enneGrave infortunio nel pomeriggio di domenica 3 maggio a Bacedasco Basso, nel Comune di Vernasca. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: SAP porta a Milano HR Connect: AI, innovazione e futuro del lavoro al centro dell’evento; Il diritto alla disconnessione: perché rispondere a una mail fuori orario sta distruggendo il nostro tempo; Lavoro, la Gen Z dice stop alla reperibilità continua: 6 giovani su 10 rivendicano il diritto alla disconnessione; La GenZ rivendica il diritto a staccare dal lavoro fuori orario. Microsoft Outlook down: disservizi e problemi di accessoMicrosoft Outlook down con problemi di accesso e login: disservizi su Outlook e Microsoft 365 nel corso del 27 aprile 2026. techprincess.it Santa Magdalena in Val di Funes sabato in una meravigliosa giornata di sole primaverile, che spettacolo la vista sul gruppo delle Odle.. Foto di Anastasia Popova #montagna #alpi #dolomiti #neve #valdifunes #odle #primavera - facebook.com facebook