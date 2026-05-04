Giornata dell’ostetrica 2026 | incontri prevenzione e informazione aperti a tutti

In occasione della giornata internazionale dell’ostetrica 2026, la Asl di Lanciano Vasto Chieti ha promosso una serie di eventi nei consultori familiari del territorio. Le iniziative sono rivolte a donne, coppie, famiglie, adolescenti e bambini, con focus su incontri, prevenzione e informazione. La giornata mira a coinvolgere diverse fasce della popolazione attraverso attività aperte al pubblico.

In occasione della giornata internazionale dell’ostetrica 2026, la Asl di Lanciano Vasto Chieti ha organizzato una serie di eventi rivolti alle donne, alle coppie, alle famiglie, alle adolescenti e ai bambini nei consultori familiari del territorio.Le iniziative sono promosse dall’Area ostetrica.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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