Giornata del rene professionisti in piazza Cavalli il 12 maggio

Il 12 maggio si svolgerà in piazza Cavalli la Giornata del rene, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie renali croniche. Durante la giornata, professionisti saranno presenti per offrire informazioni e consulenze gratuite sulla salute dei reni. Le malattie renali croniche sono molto diffuse e spesso non vengono riconosciute in tempo, rendendo fondamentale conoscere i corretti comportamenti preventivi.

La prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per intercettare precocemente le malattie renali croniche, patologie diffuse e spesso sottovalutate che costituiscono un rilevante problema di salute pubblica. In Italia interessano circa un cittadino su dieci – oltre 4,5 milioni di persone –.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Leggi anche: Giornata mondiale del rene: il 12 marzo screening gratuiti in provincia Leggi anche: Giornata mondiale del rene, il 12 marzo screening gratuiti in ospedale Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Giornata Mondiale del rene, Torregalli all'avanguardia nei percorsi per la malattia renale cronica; Giovane ferito al centro di accoglienza per minori, Paulesu: 'Necessario un trasferimento'. La prevenzione scende in piazza, il 12 maggio la Giornata del ReneLa prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per intercettare precocemente le malattie renali croniche, patologie diffuse e spesso sottovalutate ... piacenzasera.it Il Policlinico San Pietro aderisce alla Giornata Mondiale del Rene 2026 con screening gratuiti per valutare la salute dei reniLa Giornata Mondiale del Rene diventa occasione per promuovere controlli e prevenzione delle malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali Il Servizio di Dialisi e Nefrologia del Policlinico ... bergamonews.it Gli esordienti 2014, nella seconda giornata del torneo “Rondinella”, pareggiano 1-1 contro la Cattolica Virtus. I gialloverdi passano in vantaggio alla fine del primo tempo recuperando un pallone a centrocampo, che innesca il contropiede sulla diagonale destr - facebook.com facebook Studenti a bordo con la Guardia di Finanza per la Giornata del Mare. Basi aeronavali Ancona e San Benedetto aperte a giovani; legalità, sicurezza e tutela mare #ANSA x.com