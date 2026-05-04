Giochiamo a fare il cinema

SABATO 9 MAGGIO alle ore 17.00ci vediamo alla Ludoscuola BimBumBamPiazza Pio XII, 13 - Terlizzi -INFO 3403495018 - 3406190019GIOCHIAMO A FARE IL CINEMAe continuiamo a fare le riprese del nostro cortometraggioOBIETTIVO PARCO!Che insieme abbiamo scritto e stiamo creando.🔗 Leggi su Baritoday.it

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