Frosinone viola il foglio di via | denunciato un uomo durante un controllo in viale Europa

Durante un controllo in viale Europa a Frosinone, la Polizia di Stato ha fermato un uomo residente nella Valle del Liri. L'uomo è stato denunciato perché si trovava nel territorio comunale in violazione di un foglio di via emesso dal Questore. La vicenda si è verificata nel corso di un'operazione di routine da parte degli agenti.

La Polizia di Stato ha denunciato a Frosinone un cittadino italiano residente in un comune della Valle del Liri, sorpreso durante un controllo a violare un provvedimento del Questore.Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 2 maggio in viale Europa, quando una pattuglia del reparto Volanti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Viola il foglio di via e viene trovato con cocaina e hashish a Frosinone, denunciato un 40enneUn uomo denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e inosservanza del Foglio di Via, questo il bilancio di un controllo effettuato dalla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Frosinone, viola il foglio di via: denunciato un uomo durante un controllo in viale Europa; Frosinone, viola il foglio di via: denunciato 35enne dalla polizia di stato; Frosinone, viola il divieto di ritorno: donna denunciata dalla Polizia; Frosinone - Si aggira tra i negozi e tenta la fuga alla vista degli agenti: denunciato un trentenne. Ignora il foglio di via: denunciataNella giornata di ieri, a Frosinone, il personale della Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio, portando a una denuncia e a una segnalazione amministrativa. Nel primo pomeriggio, ... ciociariaoggi.it Controlli interforze: cinque segnalati per droga e un denunciato per violazione del foglio di viaServizio straordinario di polizia di Stato, Guardia di Finanza e polizia locale tra centro città, piazza Sandro Pertini e Scalo ferroviario: identificate 59 persone e controllati 35 veicoli ... ciociariaoggi.it Salve, vi condivido il sussidio per bambini della nostra diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino. Sul sito anche quello dei ragazzi e adulti. - facebook.com facebook HALF TIME FROSINONE - LAZIO 0-1 x.com