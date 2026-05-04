From 4 Fray | il prezzo della conoscenza

Il secondo episodio della quarta stagione si ferma sul dolore della famiglia Matthews e dimostra che From sa fare qualcosa di raro: trasformare l’orrore in qualcosa di profondamente umano. C’è un momento, in questo episodio di From 4, in cui Fromville smette di essere una prigione soprannaturale e diventa qualcosa di più semplice e devastante: una famiglia che ha perso il proprio padre. È un momento breve, in una serie costruita su rivelazioni e misteri, eppure è quello che rimane. Un titolo che è già una sentenza. “ Fray ” (“logoramento”, “sfaldamento”) è un titolo che dice tutto. La morte di Jim, già mostrata visivamente nel finale della terza stagione, acquisisce qui una nuova dimensione, diventando il fulcro di un’elaborazione del lutto che coinvolge non solo i personaggi, ma anche lo spettatore stesso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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FROM Season 4 Episode 2 (2026) — Fray — from beginning to end. The Lake of Tears Changes Everything…

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