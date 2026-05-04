La Fondazione Flaminia ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025, che si è chiuso in utile. Tra i progetti in programma figurano la realizzazione di uno studentato, di una nuova aula studio presso la stazione e di una tensostruttura dedicata al corso universitario. La fondazione ha annunciato l’intenzione di portare avanti queste iniziative per migliorare i servizi dedicati agli studenti e alla comunità locale.

Il futuro studentato, una nuova aula studio e una tensostruttura per il corso universitario. Sono tanti i progetti in campo per Fondazione Flaminia che, nei giorni scorsi, ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025, che si è chiuso in positivo.La presidente Mirella Falconi ha.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Temi più discussi: Fondazione Flaminia approva il bilancio e guarda ai progetti per la città: dallo studentato all'aula studio in stazione; Flaminia, bilancio chiuso in positivo: In corso i lavori per lo studentato e 168 posti letto messi a disposizione; Flaminia bilancio chiuso in positivo | In corso i lavori per lo studentato e 168 posti letto messi a disposizione.

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