Flotilla procura Roma apre nuova inchiesta per sequestro di persona

La procura di Roma ha avviato un’indagine dopo aver ricevuto tre esposti riguardanti un presunto sequestro di persona. Le denunce sono state depositate da diversi soggetti e hanno portato all’apertura di un nuovo procedimento giudiziario. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sulle accuse specifiche. L’indagine è ancora in corso e si attende eventuali sviluppi ufficiali.

(Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta dopo tre esposti arrivati in seguito all’abbordaggio delle autorità israeliane contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partita il 26 aprile dalla Sicilia e fermata la notte del 29 aprile in acque internazionali vicino all’isola di Creta. Nel fascicolo avviato dai pm capitolini si procede per sequestro di persona. In particolare in uno degli esposti si fa riferimento a Saif Abdelrahim Abukeshek, cittadino di nazionalità palestinese in possesso della cittadinanza spagnola e svedese e membro del direttivo della Global Sumud Flottilla che si è imbarcato al porto di...🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Flotilla, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di personaRoma, 4 maggio 2026 - I pm di Roma Stefano Opilio e Lucia Lotti hanno aperto un nuovo fascicolo d’indagine per sequestro di persona, in relazione... Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di personaLa Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona; Due attivisti della Flotilla restano detenuti, i legali chiamano in causa l’Italia; Flotilla, dai legali esposto in Procura: 'Sequestrare nave israeliana'; Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati: due saranno portati in Israele e interrogati. Flotilla, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di personaI pm indagano sul raid israeliano delle 22 barche della Global Sumud Flotilla la notte del 29 aprile al largo di Creta e sulla posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abu keshek, portati in c ... quotidiano.net Flotilla, la Procura di Roma indagherà sull’abbordaggio di 22 barche: Sequestro di persona e danneggiamentoLa Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona e danneggiamento in relazione all’abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Floti ... ilfattoquotidiano.it La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazional - facebook.com facebook Flotilla attaccata da Israele, la procura di Roma indaga per sequestro di persona: tre esposti sull’abbordaggio x.com