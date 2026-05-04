Fiumicino firmata l’ordinanza balneare | dalle spiagge agli eventi tutte le novità

Il Comune di Fiumicino ha firmato il 4 maggio 2026 la nuova ordinanza balneare. La normativa riguarda le spiagge e gli eventi in programma durante la stagione estiva. La decisione entra in vigore immediatamente e stabilisce le regole da seguire per cittadini e operatori locali. La stessa ordinanza definisce anche le misure di sicurezza e i limiti di accesso alle spiagge per garantire l’ordine pubblico.

Fiumicino, 4 maggio 2026 – Il Comune di Fiumicino ha approvato la nuova ordinanza balneare 2026, firmata il 4 maggio. Il provvedimento disciplina l’utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei del litorale comunale. La stagione balneare sarà compresa tra il 16 maggio e il 20 settembre 2026. In questo periodo le strutture balneari dovranno garantire il servizio di assistenza e salvataggio secondo quanto previsto dall’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma, confermata anche per il 2026. Tra le prescrizioni principali c’è l’obbligo di lasciare libera la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza naturista: tutte le regole previsteSi avvicina l'apertura ufficiale della nuova stagione balneare e, mentre riparte la sosta a pagamento e il servizio del Navetto Mare sui lidi, il... Napoli, firmata l’ordinanza per la stagione balneare 2026: ecco le regoleAl via la stagione balneare 2026 a Napoli: il sindaco firma l'ordinanza con le regole per l'accesso alle spiagge, la qualità delle acque e le zone... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Litorale romano, pronta l’ordinanza per la sicurezza balneare; Fiumicino, cani nelle aree pubbliche: guinzaglio, museruola e obbligo di raccolta delle deiezioni; Fiumicino, svolta per i balneari: i giudici danno l'ok alle concessioni fino al 2033; Stretta del Comune sulla gestione dei cani, nuova ordinanza dopo il caso Focene. Fiumicino, firmata l’ordinanza balneare: dalle spiagge agli eventi, tutte le novitàIl provvedimento disciplina anche stabilimenti, accessibilità, animali, commercio itinerante e attività sportive ... ilfaroonline.it Rischio incendi boschivi a Fiumicino, sindaco firma ordinanza: quali sono le regoleRischio incendi boschivi nel Comune di Fiumicino. Il sindaco ha firmato l’ordinanza con le regole per l’estate 2026. Il territorio, che si estende per oltre 212 Kmq da Fiumicino alle zone di Tragliata ... msn.com Controlli sul litorale romano tra Ostia, Fiumicino e Fregene: operazione dei carabinieri contro droga, furti e mala movida - facebook.com facebook Flotilla, rientrato un attivista italiano. Antonio La Piccirella a Fiumicino: "Noi continueremo, ci stiamo riorganizzando" #ANSA x.com