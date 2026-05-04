Fiuggi Walk for the Cure

Da frosinonetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fiuggi si svolge nuovamente l’evento Walk for the Cure, una camminata in rosa organizzata da Komen Italia. La manifestazione mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione dei tumori del seno e a raccogliere fondi destinati a progetti di lotta alla malattia. La città si mobilita per coinvolgere cittadini di tutte le età in questa iniziativa volta a promuovere la consapevolezza e il supporto alle persone colpite.

La Città di Fiuggi scende in campo per la prevenzione. Torna Walk for the Cure, la camminata in rosa promossa da Komen Italia per sensibilizzare sui tumori del seno e raccogliere fondi a sostegno dei progetti di lotta alla malattia.L’appuntamento è per sabato 7 giugno 2026 a Fiuggi Fonte, con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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