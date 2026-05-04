A Firenze, si può partecipare a una visita guidata dedicata a Casa Vasari, un luogo ricco di affreschi e opere d’arte. Durante l’itinerario si approfondisce la conoscenza degli affreschi nella Sala Grande, realizzati dall’artista stesso. La visita permette di comprendere come Vasari abbia trasformato la sua abitazione in un vero e proprio monumento artistico, evidenziando dettagli e tecniche delle decorazioni.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono gli affreschi della Sala Grande di Casa Vasari?. Come ha trasformato Vasari la sua casa in un monumento artistico?. Perché le pitture celebravano il potere di Cosimo I de' Medici?. Dove si può accedere a questo segreto del Rinascimento fiorentino?.? In Breve Costo 12 euro a persona con accesso incluso al Museo Horne.. Prenotazione obbligatoria via email [email protected] o telefono +39 055 244661.. Affreschi nella Sala Grande celebrano la corte di Cosimo I de' Medici.. Altre attività previste a PalaMattioli il 2-3 maggio e Parco dell'Oliveta il 23-24 maggio.. Il Museo Horne organizza una visita guidata per sabato 9 maggio alle ore 10.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze: visita guidata per scoprire Casa Vasari e i suoi affreschi

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