Finisce l' occupazione abusiva dopo 6 anni | recuperato alloggio Atc a Mirafiori

Nella mattinata di lunedì 4 maggio, due alloggi di edilizia sociale sono stati recuperati dopo sei anni di occupazioni abusive a Mirafiori, una zona di Torino. Le forze dell'ordine sono intervenute per rimuovere le persone che occupavano gli alloggi senza titolo, restituendoli alla proprietà ufficiale. L'intervento si inserisce in un'operazione di ripristino della legalità negli immobili pubblici occupati irregolarmente.

Due alloggi di edilizia sociale, oggetto di occupazioni abusive, sono stati recuperati a Torino nella mattinata di lunedì 4 maggio.Finisce l'occupazione abusiva dopo 6 anniIl primo, in via Poma 11, nel quartiere Mirafiori Nord, è stato rilasciato spontaneamente dagli occupanti, che vivevano.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Torino, recuperato un alloggio Atc occupato dal 2022: installati i dispositivi anti-intrusioneLunedì 9 marzo 2026 è stato recuperato un alloggio occupato abusivamente situato al piano terra del complesso di edilizia sociale di via Biglieri,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ladri di case: un’occupazione abusiva a Villafranca finisce a Fuori dal Coro; Occupazione abusiva: condannati ma salvi per prescrizione del reato; Villafranca finisce a Fuori dal Coro: il sindaco rompe il silenzio; Catania, panifici e ristoranti in condizioni horror: oltre 15mila euro di multe (video). Villafranca finisce a Fuori dal Coro: il sindaco rompe il silenzioOccupazione abusiva a Villafranca: la verità del sindaco dopo il servizio a Fuori dal Coro. Villafranca su Rete 4 a Fuori dal Coro, che descrive l’incubo di Benito, 87 anni, ostaggio degli abusivi ... veronaoggi.it Salento, rapina e occupazione abusiva: un 23enne finisce in carcere e un 66enne ai domiciliariDue provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nelle ultime ore dalla Polizia di Stato nel Salento. Gli agenti hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione riguardanti un 23enne residente a ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gravissimo #incidente nella notte a #Forlì: un'auto finisce contro un albero a tutta velocità dopo un testa-coda. Morte 2 studentesse universitarie, una terza è in gravissime condizioni. I soccorsi hanno impiegato 3 ore per estrarre i corpi. - facebook.com facebook Gravissimo #incidente nella notte a #Forlì: un'auto finisce contro un albero a tutta velocità dopo un testa-coda. Morte 2 studentesse universitarie, una terza è in gravissime condizioni. I soccorsi hanno impiegato 3 ore per estrarre i corpi. x.com