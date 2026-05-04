Feste ombrelloni e cani in mare | firmata la nuova ordinanza balneare per l' estate 2026

Il sindaco ha firmato l’ordinanza balneare per l’estate 2026, dopo un confronto con associazioni di categoria, forze sindacali e la Cooperativa Stabilimenti Balneari. La nuova regolamentazione riguarda aspetti come feste, l’uso di ombrelloni e la presenza di cani in mare. La decisione è stata presa nei giorni scorsi e riguarda le norme da seguire durante la prossima stagione estiva.

Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l'ordionanza balneare 2026 dopo un confronto con le associazioni di categoria, le forze sindacali e la Cooperativa Stabilimenti Balneari. L'ordinanza balneare: è confermato il divieto di accesso in spiaggia oltre l’orario di apertura degli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Napoli, firmata l’ordinanza per la stagione balneare 2026: ecco le regoleAl via la stagione balneare 2026 a Napoli: il sindaco firma l'ordinanza con le regole per l'accesso alle spiagge, la qualità delle acque e le zone... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Feste, ombrelloni e cani in mare: firmata la nuova ordinanza balneare per l'estate 2026; Stagione balneare 2026, cosa si può fare (e cosa no) sulle spiagge di Roma. Perché alcuni cani fanno le feste a tutti, anche agli estranei?Salta addosso a chiunque incontra per strada, oppure lo fa quando arrivano ospiti che non conosce in casa. Il commento spesso a questo comportamento del cane da parte delle persone è: Che carino! fa ... fanpage.it Feste, mercatini, eventi, negozi: il cane non è fatto per la folla. Gli errori da non fare in questi giornateIn questi giorni di festa ci sono molte occasioni in più per stare insieme ai nostri animali domestici. Possiamo però decidere in che modo trascorrere il maggiore tempo a disposizione con loro. Vanno ... corriere.it Il compagno dell’ex igienista dentale: “Con Nicole vogliamo adottare ancora. Nel ranch Gin Tonic Normali feste” - facebook.com facebook