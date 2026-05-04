Festa della Mamma a San Mercuriale il regalo è doppio con il cucito solidale di Amanolab

Domenica 10 maggio si celebra la Festa della Mamma, un giorno dedicato alle donne che sono madri e si occupano dei loro figli. A San Mercuriale si svolge un evento chiamato cucito solidale, organizzato da Amanolab, che offre un’occasione per fare un regalo particolare alle mamme. La giornata prevede attività e iniziative pensate per coinvolgere la comunità in un gesto di solidarietà.

Domenica 10 maggio sarà la Festa della Mamma, un giorno speciale dedicato a tutte le donne che danno la vita e che quotidianamente si prendono cura dei propri figli. Celebrare l'amore materno è da sempre occasione per dire il proprio grazie attraverso un pensiero o un regalo fatto con il cuore.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate San Valentino, a San Mercuriale la “Veglia degli innamorati” con il vescovo CorazzaDomenica alle 17 la Basilica di San Mercuriale ospiterà la tradizionale "Veglia degli Innamorati", un momento di riflessione e preghiera dedicato a... Festa della mamma: idee regalo originali per sorprenderla davveroFesta della mamma 2026: la data ufficiale, il significato della ricorrenza e le migliori idee regalo per sorprendere con un pensiero davvero speciale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aperta la biglietteria per la sfida contro Varese con una promozione speciale per la Festa della Mamma; 20 regali per la Festa della mamma 2026: i consigli di Vogue Italia tra lifestyle, fashion e beauty; Cara mamma, quest'anno ti porto a festeggiare in SPA: ecco dove; Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno. Festa della mamma 2026: quando si celebra, origini, idee regalo e frasi d’auguri per il 10 maggioSegnatela sul calendario — o forse l’avete già fatto. La Festa della mamma 2026 cade domenica 10 maggio, come vuole la tradizione italiana della seconda domenica di maggio. Un appuntamento fisso nell’ ... alphabetcity.it Paravati si prepara alla Festa della Mamma, il 10 maggio alla Fondazione di Mamma NatuzzaSi avvicina il giorno del 39esimo anno di vita della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e della Festa della Mamma. È questo uno degli eventi più attesi dal nutrito popolo di fe ... zoom24.it 6 Dolci al cucchiaio per festa della mamma Ricette: https://blog.giallozafferano.it/cucinaprediletta/dolci-al-cucchiaio-per-la-mamma-festa-della-mamma-6-ricette/ - facebook.com facebook