Festa del contadino a Vinci

Il 10 maggio 2026, Vinci organizzerà una giornata dedicata alla cultura rurale e alle tradizioni locali. L’evento si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà diverse iniziative e attività pensate per mettere in risalto il patrimonio agricolo e le pratiche tradizionali della zona. La festa del contadino rappresenta un momento di incontro tra la comunità e le pratiche agricole storiche del territorio.

Il 10 maggio 2026, la città di Vinci ospiterà una giornata interamente dedicata alla riscoperta della cultura rurale e delle tradizioni del territorio. La "Festa del Contadino", patrocinata dal Comune di Vinci, si propone come un evento multidisciplinare capace di unire il fascino della storia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it SCHERZO CRUDELE: HO TATUATO AMADOU MENTRE DORMIVA E HA PIANTO Notizie correlate Debutta il nuovo mercato contadino in viale Leonardo Da VinciMartedì 5 maggio 2026 alle 15,30 sarà inaugurato in viale Leonardo Da Vinci a Modena (area parcheggio adiacente rotonda viale Leonardo Da Vinci - via... Leggi anche: Sal Da Vinci annulla festa a Napoli per il funerale di Domenico: l’importanza del bimbo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa internazionale della Storia, La regola dei terzi; Fra tradizione e futuro, torna la Sagra del contadino; Festa del Carciofo alla Matticella a Velletri; Sostenibilità e prodotti tipici, Castelfiorentino si veste a festa per Agricola. Festa del cibo giusto: Coldiretti presenta la Fiera del Madonnino con street food contadino e trasparenzaLa fiera è terreno anche per parlare di trasparenza e salute: già 15 le amministrazione a sostegno modifica codice doganale. maremmanews.it FESTA TRANSUMANZA Vico del Gargano, dall’1 al 3 maggio la Festa della TransumanzaDal 1 al 3 maggio Vico del Gargano ospita la Festa della Transumanza, un appuntamento che unisce mare, borgo, Foresta Umbra ... statoquotidiano.it Telesveva. . Bari “blindata” per San Nicola, più controlli in occasione della festa patronale dopo gli ultimi episodi criminali #bari #attualità #sicurezza #festa #patrono - facebook.com facebook