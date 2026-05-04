Faenza alle Maioliche una giornata con i MiniCuccioli

Sabato 9 maggio alle Maioliche di Faenza si terrà una giornata dedicata ai Minicuccioli. Durante l’evento saranno organizzati laboratori creativi e un meet & greet con Diva e Cilindro, i personaggi protagonisti dell’attività. I partecipanti potranno incontrarli di persona, scattare fotografie e partecipare a diverse attività pensate per il divertimento dei più piccoli. La giornata è pensata per offrire un momento di svago e creatività per le famiglie presenti.

Sabato 9 maggio giornata speciale insieme ai Minicuccioli alle Maioliche di Faenza. Durante la giornata sarà possibile partecipare ai laboratori creativi e al meet & greet, per incontrare Diva e Cilindro dal vivo, scattare una foto ricordo e vivere un’esperienza dolce e super divertente.Orari.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Alle Maioliche di Faenza arriva "Pompieropoli"Venerdì 24 aprile Le Maioliche di Faenza arriva Pompieropoli, l’evento dedicato ai più piccoli che trasforma il pomeriggio in un’esperienza piena di... Leggi anche: Camilla dalla Luna live show alle Maioliche di Faenza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Riuso e consumo responsabile: la sfida delle mystery box alle Maioliche di Faenza; Al centro commerciale ecco l'asta che trasforma gli acquisti in premi; Codici ATECO Ammessi Cultura Cresce: Verifica Eleggibilita; Il Giro d’Italia maschile e femminile transitano nel ravennate: le modifiche alla viabilità. Faenza. Riuso e consumo responsabile, la sfida delle mystery box alle MaiolicheIl progetto Mystery Box, dedicato al riuso e alla sostenibilità, arriva dal 28 aprile al 3 maggio 2026 al Centro Commerciale Le Maioliche di Faenza con ... ravennanotizie.it Alle Maioliche di Faenza arriva Pompieropoli: giochi e percorsi con i Vigili del FuocoUn pomeriggio dedicato ai più piccoli tra gioco e attività ispirate al lavoro dei Vigili del Fuoco. Venerdì 24 aprile, dalle 14 alle 19, il Centro ... ravennanotizie.it SEI DI FAENZA SE... - facebook.com facebook A #Cervia, #Faenza e #Imola con i nostri candidati a sindaco: #Boschetti, #Isola e #Panieri. Candidate e candidati del PD e volontari stanno portando avanti con passione questa campagna elettorale. È questa la nostra forza: una comunità sempre tra le perso x.com