Nell’ambito calcistico, Cesc Fabregas si sta affermando come allenatore promettente, mentre le squadre di Como e Napoli continuano a mostrare buone prestazioni nei rispettivi campionati. Fabregas ha iniziato il suo percorso alla guida di una squadra di livello medio, con risultati che attirano l’attenzione. Nel frattempo, le formazioni di Como e Napoli hanno ottenuto recenti vittorie e mantenuto solide posizioni in classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI, ITALIA – 1 NOVEMBRE 2025: Cesc Fabregas, allenatore del Como 1907, saluta Antonio Conte, tecnico del SSC Napoli, prima dell’incontro di Serie A tra i due club, svoltosi allo Stadio Diego Armando Maradona. Questa giornata di sports è stata caratterizzata dall’inaspettato confronto tra i due ex compagni di squadra. (Foto di Francesco PecoraroGetty Images) Antonio Conte ha elogiato Fabregas definendolo “destinato a una carriera di successo” come allenatore, sottolineando che la partita di oggi avrà un andamento “aperto e dinamico”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabregas sulla via della grandezza, mentre Como e Napoli brillano nel loro percorso

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