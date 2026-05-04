Eyes Wide Shut | a 27 anni dall' uscita torna in sala la versione originale del capolavoro di Kubrick

A 27 anni dalla sua prima proiezione, il film di Stanley Kubrick torna nelle sale di Cinemazero, presentando la versione originale dell'opera. Il film, considerato uno dei capolavori del cinema mondiale, viene nuovamente proiettato al pubblico. La pellicola è nota per il suo stile distintivo e per essere l'ultima realizzata dal regista statunitense. La sua ripresentazione sul grande schermo permette di rivivere un’opera che ha lasciato un segno duraturo nel panorama cinematografico.

A 27 anni dalla sua prima uscita, torna sul grande schermo di Cinemazero un capolavoro assoluto del cinema mondiale: Eyes Wide Shut, l’ultima, enigmatica opera di Stanley Kubrick. L’appuntamento è fissato per martedì 5 maggio alle ore 20.45, in versione originale con sottotitoli in italiano, per.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Eyes Wide Shut: L'ultimo sogno di Kubrick Notizie correlate Il “Doppio Sogno” di Kubrick riapre gli occhi: Eyes Wide Shut torna nelle sale italianeA ventisette anni dalla sua prima, discussa uscita, il testamento spirituale e cinematografico di Stanley Kubrick si prepara a illuminare nuovamente... Eyes Wide Shut: l’ultimo enigma di Stanley KubrickUscito nel 1999, pochi mesi dopo la morte del regista, Eyes Wide Shut rappresenta il testamento artistico di Stanley Kubrick, uno dei cineasti più... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eyes Wide Shut; Il corpo nel cinema, dal desiderio agli ibridi digitali: Eyes Wide Shut e la fisicità del desiderio; ‘Eyes Wide Shut’, la notte infinita di Stanley Kubrick; Eyes Wide Shut di nuovo al cinema: il sogno (a occhi chiusi) di Kubrick torna a inquietare. Eyes Wide Shut, l’ultima opera di Stanley Kubrick torna in sala (e non è colpa degli Epstein files)Teorie complottiste, fake news sulla lavorazione, accorgimenti digitali. Uscito nel 1999, l’ultimo lavoro del genio inglese è il primo film che ha avuto a che ... repubblica.it Di nuovo al cinema Cruise Kidman in Eyes Wide Shut.Evento speciale nei CinelandiaIl film di Kubrick torna sul grande schermo come un passo a due psicosessuale, Un’opera che non offre risposte, ma moltiplica le domande, lasciando lo spettatore sospeso fra attrazione e inquietudin ... ciaocomo.it Eyes Wide Shut, l’ultima opera di Stanley Kubrick torna in sala (e non è colpa degli Epstein files) x.com ``` SOLO OGGI, Mar5 e Mer6 Maggio al MULTIPLEX DELLE STELLE!``` - EYES WIDE SHUT (Drammatico | 160' | VM14) - Orario: 20:50 TRAMA: Ventisette anni dopo la sua prima uscita, torna sul grande schermo Eyes wide shut, capolavoro postumo - facebook.com facebook