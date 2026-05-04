Un possibile declassamento dell’ospedale di Spoleto potrebbe portare alla perdita dello status di struttura DEA. Questa modifica potrebbe incidere sulla disponibilità di servizi di emergenza nella zona, creando potenziali disagi per i residenti. Allo stesso tempo, si discute anche di come il progetto del Terzo polo possa modificare la rete delle strutture di pronto soccorso, con conseguenze ancora da chiarire.

? Cosa scoprirai Cosa comporta davvero la perdita dello status di DEA per Spoleto?. Come influirà il progetto del Terzo polo sulla rete delle emergenze?. Chi ha pianificato il ridimensionamento del San Matteo per motivi contabili?. Quali reparti vitali rischiano la chiusura definitiva a causa dei tagli?.? In Breve Associazione San Matteo combatte da cinque anni per la difesa del presidio.. Rischio perdita punti nascita e reparti pediatria, ostetricia e ginecologia.. Direzione sanitaria composta da Daniela Donetti, Stefania Proietti e Tommaso Bori.. Tagli coinvolgerebbero anche gli ospedali di Città di Castello, Orvieto e Branca.. L’ex primario Ercolani denuncia il rischio di declassamento dell’ospedale di Spoleto per bilanciare i conti della sanità umbra, segnalando l’assenza di nuovi assunti e la chiusura di reparti vitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ercolani: rischio declassamento per l’ospedale di Spoleto

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