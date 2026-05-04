Epatite A a Napoli le cozze del lago Fusaro di Bacoli saranno trasferite a Nisida
A Napoli, le cozze del Lago Fusaro di Bacoli verranno trasferite a Nisida. La decisione è stata comunicata dal direttore dell'Istituto Zooprofilattico, che ha spiegato che il cambio di sede riguarda l'epatite A. Nessuna altra informazione sui tempi o sui motivi specifici del trasferimento è stata fornita. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie locali.
Giuseppe Iovane, direttore dell'Istituto Zooprofilattico a Fanpage.it: "Le cozze allevate nel Lago Fusaro di Bacoli saranno spostate a Nisida. Tutti gli ultimi campionamenti sono negativi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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