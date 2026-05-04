Epatite A a Napoli le cozze del lago Fusaro di Bacoli saranno trasferite a Nisida

A Napoli, le cozze del Lago Fusaro di Bacoli verranno trasferite a Nisida. La decisione è stata comunicata dal direttore dell'Istituto Zooprofilattico, che ha spiegato che il cambio di sede riguarda l'epatite A. Nessuna altra informazione sui tempi o sui motivi specifici del trasferimento è stata fornita. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie locali.