Elezioni svelati i candidati della lista Faenza Cresce | Non promesse generiche ma obiettivi realistici

Sono stati annunciati i candidati della lista civica Faenza Cresce in vista delle prossime elezioni. La squadra si compone di persone con esperienze diverse che si sono presentate come un gruppo unito, con l’obiettivo di portare avanti proposte concrete. La lista ha precisato di non basarsi su promesse generiche, ma su obiettivi realistici, sottolineando il loro legame con il territorio e le competenze dei singoli.

La lista civica Faenza Cresce presenta ai cittadini il proprio gruppo di candidati, una squadra “che unisce competenza, serietà e radicamento nel territorio”, spiegano dalla lista. Fra loro ci sono: imprenditori, lavoratori, professionisti, volontari, persone che conoscono da vicino i bisogni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni, la lista Faenza Insieme scende in campo per Padovani: tutti i candidati in corsaSi è svolta oggi la presentazione ufficiale della lista civica “Faenza Insieme – Padovani Sindaco”, alla presenza del candidato sindaco Gabriele... Leggi anche: Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani Panoramica sull’argomento Si parla di: Casa della Comunità, street tutor e grandi infrastrutture: così Massimo Isola disegna il futuro di Faenza. Tutti i candidati della lista civica Faenza Cresce a sostegno di Massimo IsolaCon una compagine di alte qualità professionali la lista elettorale dei candidati alla carica di consigliere comunale di Faenza Cresce si presenta per ... ravennanotizie.it Faenza. Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026: nessuna sorpresa, ammesse tutte e 12 le liste dei candidati consiglieri comunaliAl sorteggio per i posti sulla scheda le cinque che sostengono Isola finiscono a sinistra, poi arrivano le cinque di Padovani. Relegate in fondo la lista di Miccoli e quella di Apicella. ravennanotizie.it