Elezioni a Faenza i Popolari del Nord presentano i candidati della lista a sostegno di Padovani

A meno di tre settimane dall'apertura dei seggi, a Faenza si stanno definendo gli schieramenti e i candidati delle diverse liste in vista delle elezioni. I Popolari del Nord hanno presentato i candidati che sosterranno il candidato di riferimento, mentre gli altri gruppi stanno completando le loro candidature. La campagna elettorale si intensifica, con le forze politiche che annunciano le rispettive liste in vista del voto.

A meno di tre settimane dall'apertura dei seggi, a Faenza si delineano gli schieramenti e i candidati delle liste. A sostenere la corsa a sindaco di Gabriele Padovani di Area Liberare scende in campo anche la lista “Popolari del Nord”, guidata dall'ex esponente della Lega Mauro Monti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni a Faenza, i Popolari del Nord presentano i candidati della lista a sostegno di Padovani; Faenza, elezioni del nuovo sindaco. Oggi il confronto dei candidati; Elezioni 1994 Faenza: De Giovanni, il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini. Il laboratorio politico dell'Ulivo; Presentata la lista Popolari del Nord a sostegno di Gabriele Padovani Sindaco. Presentata la lista Popolari del Nord a sostegno di Gabriele Padovani SindacoSi è tenuta oggi la presentazione ufficiale della lista Popolari del Nord, guidata dall’ex esponente leghista Mauro Monti, che torn così ad avere un ruolo attivo sulla scena politica locale. Sicurezz ... ravennawebtv.it Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieriIn lizza 257 persone: 5 liste a sostegno di Massimo Isola, 5 con Gabriele Padovani, una ciascuno per Claudio Miccoli e Giuseppe Apicella Binni ... ilrestodelcarlino.it Un colpo micidiale al contrabbando di Stato nel cuore del Nord: 17 tonnellate di bionde e 8 tonnellate di tabacco triturato sequestrate tra Verona e Padova, una montagna di merce illegale pronta a inquinare il mercato. Non stiamo parlando di piccoli traffici, ma - facebook.com facebook