Elenchi regionali per il ruolo domanda dal 6 maggio | ecco come si presenta Prime istruzioni sul form da compilare
Dal 6 maggio alle 9 del mattino sarà possibile accedere alla procedura online per la presentazione delle domande relative agli elenchi regionali per il ruolo dell’anno scolastico 202627. La piattaforma sarà disponibile a partire da quella data, permettendo ai candidati di compilare il modulo secondo le istruzioni fornite. La procedura segue quanto previsto dal decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026.
Elenchi regionali per il ruolo anno scolastico 202627. La procedura, attivata ai sensi del dm n. 68 del 22 aprile 2026, sarà attiva dal 6 maggio ore 9.00 al 25 maggio ore 23.59. 1. accettare condizioni privacy; 2. confermare o modificare dati anagrafici; 3. scegliere la regione; Come si presenta la domanda. Ecco il dettaglio in uno speciale di Orizzonte Scuola con il sindacalista Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti Elenchi regionali per il ruolo, così si presenterà la domanda: SPECIALE con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 4 maggio alle 15:30 Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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