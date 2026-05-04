Il 5 maggio 2026, alle ore 21, nello Spazio Rossellini si terrà la rappresentazione teatrale “Non sentire il male” con Elena Bucci. Lo spettacolo fa parte della rassegna Spazio Solo e si svolgerà nello spazio dedicato alle performance di teatro dal vivo. La pièce è stata annunciata come un evento in programma per quella data, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti specifici.

SPAZIO ROSSELLINI Spazio Solo Martedì 5 maggio 2026 ore 21.00 NON SENTIRE IL MALE dedicato a Eleonora Duse di e con Elena Bucci disegno luci per il teatro Maurizio Viani disegno luci in altri spazi Loredana Oddone cura del suono Raffaele Bassetti, Franco Naddei nella versione concerto le musiche sono composte ed eseguite dal vivo al pianoforte da Andrea Agostini assistenza al progetto Nicoletta Fabbri e Gaetano Colella produzione Le belle bandiere con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Russi grazie a Walter Pretolani per avermi suggerito l’idea e avermi sostenuto nei primi passi grazie a Claudio Meldolesi e Laura Mariani per...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Elena Bucci allo Spazio Rossellini il 5 maggio con “Non sentire il male”

Notizie correlate

Elena Bucci omaggia Eleonora Duse allo Spazio RosselliniCosa: Lo spettacolo teatrale Non sentire il male, dedicato alla figura di Eleonora Duse.

Elena Bucci in "Non sentire il male" a Galleria ToledoA Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione diretto da Laura Angiulli, da venerdì 17 a domenica 19 aprile è in scena Elena Bucci con Non sentire...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: ROMA | Non sentire il male allo Spazio Rossellini: Elena Bucci porta in scena Eleonora Duse; Spazio Rossellini, Elena Bucci in Non sentire il male; Elena Bucci sarà protagonista martedì 5 maggio alle ore 21.00 allo Spazio Rossellini con NON SENTIRE IL MALE; SPAZIO ROSSELLINI Spazio Solo: NON SENTIRE IL MALE dedicato a Eleonora Duse Archivi.

Benvegnù ed Elena Bucci, spettacolo anticipato alle 12A Tredozio, l'appuntamento con Elena Bucci e Paolo Benvegnù è stato anticipato alle 12 a causa delle precipitazioni. L'evento, nell'ambito di 'Romagna in fiore', affronterà temi come cambiamento ... ilrestodelcarlino.it

Nel podcast, a cura di Maria Genovese, Elena Bucci racconta lo spettacolo NON SENTIRE IL MALE - dedicato a Eleonora Duse, che sarà in scena il 5 maggio alle ore 21 allo Spazio Rossellini di Roma / ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio. https://www.s - facebook.com facebook