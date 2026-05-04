Il Tribunale di Monza ha emesso la sentenza n. 4872026, con riferimento al procedimento RG n. 10052023, riguardante la contribuzione previdenziale degli amministratori di società. La decisione ha modificato le interpretazioni precedenti su questo tema, determinando un nuovo orientamento nel settore. La pronuncia riguarda la questione della doppia contribuzione e le modalità di applicazione delle norme in materia.

Con la sentenza n. 4872026 (RG n. 10052023), il Tribunale di Monza ha emesso un’importante pronuncia in materia di contribuzione previdenziale degli amministratori di società.Il giudice ha escluso la legittimità della doppia iscrizione alla Gestione Commercianti e alla Gestione Separata INPS, condannando l’Istituto alla restituzione di tutti i contributi indebitamente versati, oltre interessi e spese di lite. Il ricorrente è stato assistito dagli avvocati Massimo Leonardi e Celeste Collovati dello studio Dirittissimo.Il caso riguardava un amministratore che, per anni, aveva versato contributi sia alla Gestione Commercianti (per la carica societaria) sia alla Gestione Separata (per il compenso da consigliere delegato).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Doppia contribuzione, la sentenza che ribalta tutto

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