Lo storico Giovanni Orsina ha affermato che, dopo il fenomeno dei sovranisti, l’Europa non sta tornando a un dialogo condiviso. Secondo lui, l’Unione europea risponde alla crisi con reazioni moralistiche e, ricattando i suoi Stati membri, si mostra debole. Orsina ha inoltre commentato come l’ostilità verso l’ex presidente degli Stati Uniti influenzi il ragionamento politico e diplomatico a livello continentale.

Non c’è studioso più indicato per discutere di sovranismo dell’uomo che, quell’etichetta, l’ha inventata. Giovanni Orsina, storico, direttore del Dipartimento di Scienze politiche della Luiss, ha appena pubblicato il suo ultimo saggio, edito da Marsilio, Controrivoluzione. Una storia politica del nostro tempo. Il tempo della crisi dell’ordine liberale, al quale i populismi si sono ribellati. Con esiti dubbi. «Non direi che è fallita. È riuscita solo nella sua pars destruens. Per prima cosa, una controrivoluzione deve fermare una rivoluzione; poi, deve sostituirla con qualcos’altro. Ecco: la rivoluzione è stata fermata, quindi, nella sua forza negativa, la controrivoluzione ha avuto effetti eccome - sta alla Casa Bianca e di casini ne sta combinando.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Dopo i sovranisti non torna l’Europa»

Notizie correlate

Leggi anche: Magyar vince in Ungheria, Floridia: “L’Europa democratica è più forte. Una sconfitta per i sovranisti”

Leggi anche: Magyar vince in Ungheria, Floridia (Avs): “L’Europa democratica è più forte. Una sconfitta per i sovranisti”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: È a Bruxelles la fabbrica dei sovranisti; Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all'Europa integrata – Le Taurillon; Confusa e infelice | La crisi di senso di una Meloni in cerca del consenso perduto; Romania: socialdemocratici e sovranisti presentano mozione sfiducia contro Bolojan, possibili elezioni anticipate.

Salvini riunisce i sovranisti pro Remigration, slogan contro Ue e Fmi: Sono una coppia maleficaAltri due cortei di dem e centri sociali attraversano la città: nel secondo, qualche momento di tensione con idranti e lancio di lacrimogeni ... milano.repubblica.it

Merz, crollo dei consensi: Risultati scarsi. E i sovranisti di AfD volano nei sondaggiDopo un anno di governo il cancelliere in grande difficoltà ... msn.com

Le parole di Chivu dopo i festeggiamenti per lo Scudetto Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN: "Credo che lo ero anche prima, qualcosa da giocatore ho vinto. Sono felice per i ragazzi, la società e i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizi - facebook.com facebook

D'Aversa furioso, niente riposo per il #Torino: le scelte drastiche dopo il ko contro l'Udinese x.com