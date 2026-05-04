Divieto di sosta temporaneo in via 2 giugno per il passaggio di mezzi pesanti

A partire dal 4 maggio 2026, in via 2 giugno è stato istituito un divieto di sosta temporaneo. La misura riguarda il passaggio di mezzi pesanti e resterà in vigore fino a nuova comunicazione. La restrizione è stata annunciata dalle autorità locali e interessa tutta la strada interessata dai lavori o dalle operazioni di trasporto. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali alternative o orari specifici.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . Modifiche alla viabilità martedì 5 maggio nell’area parcheggio dell’ex scalo ferroviario Con ordinanza della Polizia locale, è stato disposto il divieto di sosta temporaneo nella giornata di domani, in via 2 giugno, nel parcheggio dell’ex scalo ferroviario, per consentire in sicurezza le manovre di alcuni autoarticolati in ingresso e uscita dall’area. Nello specifico, martedì 5 maggio, dalle 8 alle 14 e comunque fino al completo transito dei mezzi pesanti, sarà istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, nei tratti evidenziati dall’apposita segnaletica stradale temporanea installata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Divieto di sosta temporaneo in via 2 giugno per il passaggio di mezzi pesanti Notizie correlate Frana A14, scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto verso la PugliaAlle 00:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, in accordo con le autorità... Frana in Molise: tratto autostradale Val di Sangro-Vasto sud, sospeso il divieto di transito per i mezzi pesanti StamattinaDi seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 09:00 circa sulla A14 Bologna-Taranto, in relazione alle condizioni del traffico per il quale al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dispositivo temporaneo di circolazione in Piazza Marianella per lavori; Maiori, pulizia strade: scatta il divieto di sosta in via Gaetano Capone e via Capitolo; Avellino, al via il rifacimento della segnaletica orizzontale a Corso Europa; Dispositivo temporaneo di circolazione in vico Cacciottoli, in via Settimio Severo Caruso e in via Torrioni San Martino, per lavori di ripristino della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Divieto di sosta temporaneo in via 2 giugno per il passaggio di mezzi pesantiArezzo, 4 maggio 2026 – Divieto di sosta temporaneo in via 2 giugno per il passaggio di mezzi pesanti. Modifiche alla viabilità martedì 5 maggio nell’area parcheggio dell’ex scalo ferroviario Con ordi ... lanazione.it Santa Caterina: modifiche alla viabilità e divieti a SienaA Siena le celebrazioni di Santa Caterina entrano nel vivo: divieti, chiusure e modifiche temporanee alla viabilità ... sienafree.it Monza-Empoli, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Firenze - facebook.com facebook