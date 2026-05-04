Deruta arriva la prima farmacia comunale L' apertura in estate

A Deruta si concretizza l'apertura della prima farmacia comunale, con l'aggiudicazione avvenuta dopo una gara pubblica. La procedura, durata a lungo e caratterizzata da passaggi complessi, si è conclusa nelle scorse settimane con l'affidamento del servizio tramite concessione. Il contratto, della durata di dieci anni, ha un valore complessivo di circa 10 milioni di euro e prevede l'apertura della struttura durante l'estate.

Deruta avrà una farmacia comunale. Nei giorni scorsi si è infatti conclusa la lunga e complessa procedura per l'affidamento in concessione della prima farmacia comunale, affidamento al quale si è giunti dopo una gara del valore di circa 10 milioni di euro per un contratto dalla durata decennale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate La terza farmacia comunale alle Torri, apertura a settembreLavori al via, inaugurazione a fine estate, la terza farmacia comunale di Vimercate aprirà alle Torri Bianche subito dopo le vacanze. Deruta: a luglio apre la nuova farmacia tra Casalina e Ripabianca? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi sanitari per i residenti di Casalina e Ripabianca? Quali nuovi servizi medici potrà offrire la farmacia... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ascoli Piceno aderisce al progetto della città di Deruta di partecipare alla realizzazione di una mostra in onore di San Francesco; La farmacia comunale di Deruta è realtà; Due giorni di gara dei tornianti a Deruta; I migliori tornianti d’Italia eletti campioni a Deruta. Asso di Coppe | Deruta - facebook.com facebook