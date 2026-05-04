Delfini kamikaze iraniani a Hormuz Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squalo

In un articolo pubblicato dal New York Post e riportato anche dal Wall Street Journal, si parla di delfini addestrati dalla Marina iraniana per attacchi nello Stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con ironia, presentando ufficialmente l’intero team, che comprende anche un’orca e uno squalo. La notizia riguarda l’impiego di questi animali marini come parte delle operazioni militari iraniane nella zona strategica dello stretto.

Roma, 4 maggio 2026 - Sembra che ai tremendi Pasdaran non manchi il senso dello humor, sfoggiato al meglio per l’articolo del New York Post, che chiama in causa anche le fonti del Wall Street Journal, sui delfini con mine sfruttati dalla Marina iraniana per attaccate nello Stretto di Hormuz. "Nello Stretto attacchi kamikaze con delfini”. Qualche giorno fa il giornale della The Big Apple scrisse, basandosi su fonti non precisate, che i Guardiani della Rivoluzione utilizzavano i delfini armati di mine in attacchi kamikaze contro le navi da guerra degli Stati Uniti che stanno imponendo il blocco dello Stretto. NYP: “Delfini addestrati contro le navi da guerra Usa”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Delfini kamikaze iraniani a Hormuz”. Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squalo Notizie correlate “Delfini kamikaze iraniani nello Stretto”. Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squaloRoma, 4 maggio 2026 - Sembra che ai tremendi Pasdaran non manchi il senso dello humor, sfoggiato al meglio per l’articolo del New York Post, che... NYP: “Delfini kamikaze iraniani nello Stretto”. Teheran scoppia a ridere e presenta l’intero team con Olly l’orca e Sam lo squaloRoma, 4 maggio 2026 - Sembra che ai tremendi Pasdaran non manchi il senso dello humor, sfoggiato al meglio per l’articolo del New York Post, che...