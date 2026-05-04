Degrado a Latina | secchioni stracolmi e cumuli di rifiuti sui marciapiedi del centro
A Latina, nelle ore successive al fine settimana del Primo Maggio, si notano cumuli di rifiuti e secchioni pieni lungo le strade del centro. I marciapiedi sono ricoperti di spazzatura, creando un’immagine di degrado in alcune zone della città. La situazione sembra evidenziare una carenza di raccolta differenziata o di intervento da parte delle autorità competenti. La presenza di rifiuti accumulati si concentra soprattutto nelle aree più frequentate del centro urbano.
Cumuli di rifiuti lungo le strade del centro. Questa l’immagine di Latina all’indomani del lungo fine settimana del Primo Maggio. La segnalazione da parte di un nostro cittadino che ci ha inviato alcune immagini scattate in via Fabio Filzi e in via Zeppieri, proprio nel cuore del capoluogo.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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