Dalla spezieria del 1500 al presidio sanitario | il nuovo volto delle farmacie udinesi

A Udine, alcune farmacie conservano ancora elementi storici, come una del 1920 che ospita un piccolo museo al suo interno. Negli anni, molte di queste strutture sono passate da semplici esercizi commerciali a veri e propri presidi sanitari, seguendo l’evoluzione del settore. La trasformazione si è protratta nel tempo, mantenendo però alcuni tratti di quegli ambienti storici del passato.

C’è una farmacia del 1920, e pensi che sia la più antica di Udine: non a caso, al suo interno, ha pure un museo. Ma la sorpresa, non più di tanto pubblicizzata sul sito aziendale, è che in città se ne trova una aperta dai frati agostiniani nel XVI secolo. In un contesto di decine di farmacie.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Dalla Piazza alla Spezieria, Il Cammino delle Erbe a ModenaL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 21 Marzo -...

Dalla serie 1500 del video con Mattarella e Rossi al Tramlink: ecco il nuovo tram milaneseIl già iconico spot con protagonisti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la leggenda del motociclismo Valentino Rossi ha mostrato al...