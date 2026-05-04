Un attaccante, che si è distinto come il secondo miglior marcatore del campionato, ha visto entrambe le squadre interessate a lui. Dopo un lungo negoziato, l’affare si è concluso con una cifra di 92 milioni di euro. La trattativa ha coinvolto due grandi club italiani, che hanno deciso di investire in un giocatore considerato tra i più prolifici della stagione.

È la grande rivelazione oltre che il vice capocannoniere del campionato Un attaccante, o meglio un bomber per Juve e Milan. Entrambe ne hanno urgente bisogno, specie i rossoneri ma neanche i bianconeri scherzano: è ancora incerto il rinnovo di Vlahovic, in ogni caso il serbo ha dimostrato anche quest’anno una fragilità fisica preoccupante. Non a caso anche Spalletti, proprio come Allegri, ha chiesto alla propria società un grande numero nove. Dalla Juve al Milan, operazione senza senso: si chiude a 80 milioni (InstagramAI) – Calciomercato.it Per Juve e Milan continua a farsi il nome di Robert Lewandowski, che ha gli anni dei datteri ma che in Serie A potrebbe ugualmente fare la differenza.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Juve al Milan, operazione senza senso: si chiude a 92 milioni

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