Dal premio Frassi al palco del Milestone | Stefano Zambon presenta MutatuM
Sabato 9 maggio alle 21,30 si terrà al Milestone Live Club di Piacenza il concerto del sestetto guidato dal contrabbassista Stefano Zambon. Zambon, vincitore del Premio Frassi 2025, riceve questo riconoscimento come miglior contrabbassista assegnato da una giuria di esperti. L’evento prevede l’esibizione del gruppo che presenterà “MutatuM”, un nuovo progetto musicale. La serata si svolgerà in via E. Parmense 27.
Sabato 9 maggio alle ore 21,30 il Milestone Live Club di Piacenza (via E. Parmense, 27) ospita il concerto del sestetto guidato dal contrabbassista Stefano Zambon, vincitore del Premio Frassi 2025, riconoscimento assegnato da una giuria di esperti al miglior contrabbassista nell’ambito del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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