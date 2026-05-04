Dal metal al rock | Evento Band accende il Conservatorio Nicolini

Al Conservatorio Nicolini si è svolto l’evento musicale intitolato “Evento Band”, che ha attirato un pubblico numeroso nel Salone dei Concerti. Sono stati eseguiti brani di musica metal e rock, coinvolgendo studenti e appassionati presenti. La serata ha fatto registrare un’ampia partecipazione e un’atmosfera energica, rara tra le mura di un’istituzione accademica. La manifestazione si è conclusa con un riscontro positivo da parte dei partecipanti.

Il Salone dei Concerti gremito, un pubblico di studenti partecipe ed entusiasta, e un’energia che raramente si respira tra le mura di un’istituzione accademica: “Evento Band” al Conservatorio Nicolini si è rivelato un successo pieno, capace di sorprendere e coinvolgere. Sul palco, nei giorni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Al Conservatorio Nicolini arrivano le giovani band: in scena metal, jazz e fusionUn’esplosione di energia giovane sta per invadere il palcoscenico del Conservatorio Nicolini: chitarre graffianti, ritmi incalzanti e voci pronte a... Al Conservatorio Nicolini una giornata per le donne dell’opera con il progetto Casta DivaAl centro dell’iniziativa la presentazione della piattaforma digitale Italian Opera by Women Composers, un database pensato per ricostruire,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Frontiers Rock Festival 2026; FESTIVAL ROCK 1°MAGGIO TRAVERSETOLO; Marilyn Manson, Emma, The Offspring e tanti altri. Torna Rock in Roma: il programma completo dei concerti (ci sono già dei sold out); Notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sulla scena italiana ed internazionale. Sul palco del Nicolini irrompe il rock con le band studentescheDal metal al rock: Evento Band accende il Conservatorio Nicolini - Il Salone dei Concerti gremito, un pubblico di studenti partecipe ed entusiasta, e ... piacenzasera.it Musica rock e metal dal vivo, al via oggi Genova SummerGenova – Genova Summer Live sbarca all’Arena del Mare del Porto Antico, con un carico di musica live. Nella sua prima tappa, in programma stasera, ad infiammare il palco ci penseranno il mondo rock ... ilsecoloxix.it La storica band di Beppe Carletti fa tappa in Calabria. Con i Nomadi un evento imperdibile per celebrare oltre sessant’anni di successi della musica d’autore italiana - facebook.com facebook