Dal Dopoguerra al Sudafrica fino alla tavola del Papa | addio allo storico pasticcere Miro Mancini

Il mondo della pasticceria romagnola si è stretto in lutto per la scomparsa di Miro Mancini, avvenuta ieri mattina all'età di 94 anni presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La sua vita si è svolta tra diverse esperienze, tra cui il Dopoguerra, il Sudafrica e la tavola del Papa. Mancini era conosciuto per la sua lunga carriera e il contributo alla tradizione dolciaria della regione.