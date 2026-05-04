Dal Dopoguerra al Sudafrica fino alla tavola del Papa | addio allo storico pasticcere Miro Mancini
Il mondo della pasticceria romagnola si è stretto in lutto per la scomparsa di Miro Mancini, avvenuta ieri mattina all'età di 94 anni presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La sua vita si è svolta tra diverse esperienze, tra cui il Dopoguerra, il Sudafrica e la tavola del Papa. Mancini era conosciuto per la sua lunga carriera e il contributo alla tradizione dolciaria della regione.
Il mondo della pasticceria romagnola saluta per l'ultima volta Miro Mancini, morto all'età di 94 anni, ieri mattina, all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Figura storica dell'artigianato dolciario, rinomato per i suoi celebri bomboloni e le fiamme al cioccolato, ha accompagnato con i suoi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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