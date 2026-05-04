Dal colosso della sanità a rapper | Paolo Rotelli spiazza tutti dopo aver guidato un impero da miliardi

Paolo Rotelli, noto per aver guidato una grande azienda nel settore sanitario, ha recentemente fatto parlare di sé cambiando radicalmente strada. Dopo aver gestito un impero da miliardi, ora viene visto in ambienti diversi, come studi di registrazione, e si mostra in atteggiamenti che attirano l’attenzione, come la presenza di catene d’oro e valigette di denaro. La sua trasformazione sorprende chi lo conosceva come dirigente di grandi aziende.

Dalle corsie degli ospedali agli studi di registrazione, passando per catene d’oro da chili e valigette piene di contanti ostentate davanti alla telecamera. È la metamorfosi di Paolo Rotelli, 36 anni, che ha lasciato la presidenza del Gruppo San Donato, il più grande colosso della sanità privata italiana, per trasferirsi in Francia e fare il produttore discografico e il rapper con il duo Tractopelle Musik. “So che tanti diranno che non andrò da nessuna parte e non vedo l’ora di poterli contraddire fra qualche anno” – ha dichiarato. Quando nel 2013, a soli 24 anni, eredita dal padre Giuseppe la guida del gruppo, il Gruppo San Donato fatturava 1,3 miliardi di euro.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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