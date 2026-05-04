Durante un evento al primo maggio a Roma, una cantante ha pronunciato la canzone Bella ciao, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. L’episodio ha suscitato diverse reazioni, portando a un dibattito sul significato e sulla memoria storica delle parole. La modifica ha attirato l’attenzione sui temi del femminismo e dell’inclusione, aprendo discussioni sul rispetto delle origini di un simbolo storico e sulla libertà di interpretazione nelle espressioni pubbliche.

I fatti sono noti: dal palco del primo maggio romano, la cantante Delia sostituisce la parola partigiano della famosa Bella ciao in essere umano. Bufera social, la cantante motiva la sua decisione come personale e artistica: “Non è non prendere posizione, ma allargare il messaggio”, dichiara. Le arti, per loro natura e per convenzione, sono creativamente preposte per andare controcorrente, anche con modi, tempi e tecniche disturbanti: l’emozione, persino negativa nel suo impatto iniziale, è spesso utile per spingerci singolarmente e collettivamente verso l’eventuale acquisizione di sguardi diversi. Questi sguardi non sempre sono...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal caso Delia al femminismo: quando ‘includere’ significa cancellare parole e memoria storica

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Contenuti utili per approfondire

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