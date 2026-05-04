Dai monaci agli alchimisti Il miracolo del gin con una origine italiana

Il gin, distillato noto per il suo aroma di ginepro, ha radici che affondano nella penisola italiana. La sua storia si collega a figure di monaci e alchimisti che, nel corso dei secoli, hanno sperimentato con orzo e frumento fermentati, aromatizzandoli con ginepro. Questi primi tentativi si sono evoluti nel tempo, portando alla creazione del gin come lo conosciamo oggi.

I precursori di questo distillato a base di orzo e frumento fermentati (e aromatizzati al ginepro) si possono rintracciare nella nostra penisola. Nel Seicento un medico olandese lo propose come farmaco per curare dolori di stomaco, reumatismi e gotta. Ma fu in Gran Bretagna che il superalcolico trovò infine la sua patria d’elezione. Sapete che molto probabilmente noi italiani abbiamo inventato il gin, il distillato a base di frumento e orzo fermentati ed aromatizzati al ginepro? Il protogin parrebbe proprio essere nato in Italia, lo dimostrerebbe un testo alchemico del 1555 di Alessio Piemontese, Secreti del Reverendo Donno Alessio Piemontese.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dai monaci agli alchimisti. Il miracolo del gin con una origine italiana Notizie correlate Leggi anche: Sesso, parolacce e Gin Tonic: perché "Avvocato Ligas" con Luca Argentero è la sorpresa della tv italiana Sigonella rimane una base italiana. Le conseguenze del no agli Usa secondo CamporiniAltro che strappo politico, sul caso Sigonella pesa soprattutto un errore di metodo.