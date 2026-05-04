Durante un recente convegno dell'Aido, un avvocato ha segnalato il caso di un bambino di nome Domenico con un rene ghiacciato. È stato riferito che questa non è l'unica situazione di questo tipo e che ci sarebbero altri casi simili. L'avvocato ha denunciato questa condizione come un precedente, senza fornire ulteriori dettagli sui casi specifici o sulle cause.

''C'è il caso di un rene ''ghiacciato'' denunciato da Avio Nord durante un recente convegno dell'Aido dove ero presente, hanno riferito che ci sono stati altri casi. A loro è noto che sia una condizione che si possa verificare, dovrebbe essere chiaro anche ai chirurghi che devono attendere prima.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Cuore “bruciato”, l’avvocato della famiglia: “Non troviamo un cardiochirurgo per la perizia”. Slittano i funerali del piccolo Domenico“Purtroppo, stiamo trovando molte difficoltà a trovare un cardiochirurgo di parte.

Bimbo col cuore bruciato, consegnata cartella clinica incompleta di Domenico: la denuncia dell'avvocatoL’avvocato Francesco Petruzzi ha denunciato una grave mancanza dalla cartella clinica di Domenico, il bimbo di due anni morto all’ospedale Monaldi di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Domenico Caliendo, gli esperti cercano tracce di lesioni da ghiaccio sul cuore trapiantato; Abbiamo prove che il cardiochirurgo accettò il rischio che Domenico Caliendo morisse; Pietro compie 9 nove anni, festa grande per il bimbo che dal 20 dicembre vive con un cuore nuovo; Cilindro di ghiaccio estratto dal cuore dell'Antartide: gli scienziati trovano l'aria più antica del pianeta.

Bimbo Napoli, legale famiglia: Cuore ghiacciato per Domenico non è caso isolatoBimbo Napoli, legale famiglia: Cuore ghiacciato per Domenico non è caso isolato(Adnkronos) – C’è il caso di un rene 'ghiacciato' denunciato da Avio Nord durante un recente convegno dell’Aido dove e ... sulpanaro.net

Cuore ghiacciato per il piccolo Domenico: l'avvocato denuncia un precedente''C'è il caso di un rene ''ghiacciato'' denunciato da Avio Nord durante un recente convegno dell'Aido dove ero presente, hanno riferito che ci sono stati altri casi. A loro è noto che sia una condizio ... napolitoday.it

Pasticcini cuore freddo al cioccolato, croccanti con un delizioso ripieno semifreddo al torrone. Semplici e sempre a portata di mano. https://www.melizieincucina.it/recipe/pasticcini-cuore-freddo-al-cioccolato/ - facebook.com facebook