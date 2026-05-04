Le scorte di carburante stanno per esaurirsi, ma non ci sono dati aggiornati condivisi tra gli Stati membri dell’Unione Europea. La mancanza di informazioni precise rende difficile valutare con certezza la durata delle riserve e pianificare eventuali interventi. La crisi energetica, aggravata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e dalla guerra in Iran, viene considerata una delle più gravi minacce alla sicurezza energetica globale.

Si è detto più volte che la crisi scatenata dalla guerra in Iran con la chiusura dello Stretto di Hormuz è la più grave minaccia di sempre alla sicurezza energetica. Ma in Unione europea sta anche mettendo in luce una vulnerabilità del tutto nuova, che la distingue da altri recenti choc come quello del 2022 seguito all’invasione russa dell’Ucraina, quando a preoccupare era la carenza di gas. Stavolta il rischio è che ad esaurirsi sia il petrolio disponibile sul mercato e sotto forma di scorte. Il problema è che nel Vecchio Continente nessuno è davvero in grado di dire se succederà la settimana prossima o a fine mese. Perché, come ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi energetica, le scorte di carburante stanno per finire ma la Ue non sa quando: mancano dati aggiornati e condivisi

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Panoramica sull’argomento

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