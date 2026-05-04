Cosa sbagliano tutti sul Met Gala?

Ogni anno, durante il Met Gala, molte persone si concentrano su aspetti superficiali dell'evento, come l'abbigliamento delle celebrità, senza considerare altri dettagli. Spesso si pensa che si tratti solo di una sfilata di moda, trascurando il significato e il contesto culturale che accompagnano l’evento. La maggior parte degli spettatori non si sofferma sui temi ufficiali o sulle collaborazioni tra istituzioni e stilisti coinvolti nella serata.

Il Met sarà anche la serata più importante della moda, ma rappresenta anche una raccolta fondi di cruciale importanza per il Metropolitan Museum of Art e il suo Costume Institute. Il Costume Institute, infatti, è l’unico dipartimento del museo responsabile del proprio finanziamento, e il denaro raccolto ogni anno in occasione del gala è destinato alla grande mostra dell’anno successivo e al budget operativo dell’istituto. L’errore che commettono quasi tutti è confondere il tema della mostra con il dress code della serata. Nel 2019, per esempio, quando la mostra era Camp: Notes on Fashion, molti pensavano che il dress code fosse semplicemente «Camp», ma in realtà era «Studied Triviality».🔗 Leggi su Vanityfair.it

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