Corinaldo | bilancio solido e fondo da 55mila euro per la Tari

Il Comune di Corinaldo ha annunciato un bilancio solido e la creazione di un fondo di 55mila euro destinato a ridurre la Tari. Con questa cifra, verranno adottate misure per abbassare le tariffe senza incrementare le tasse locali. Inoltre, sono previsti nuovi progetti finanziati con le risorse del fondo, che riguarderanno servizi e iniziative sul territorio. La decisione segue l’analisi delle entrate e delle spese comunali.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 55mila euro per abbassare la Tari?. Quali nuovi progetti finanzierà il comune senza aumentare le tasse?. Dove verranno impiegati i fondi per il decoro e le mura?. Come influirà la nuova comunità energetica sulle bollette dei cittadini?.? In Breve Riscossione imposte al 99% e 1,2 milioni euro intercettati da contributi esterni.. Manutenzione viabilità, nuovi parcheggi e restauro fontana in piazza Risorgimento.. Creazione comunità energetica rinnovabile con impianto fotovoltaico ex discarica.. Nuovo centro operativo Protezione civile e potenziamento videosorveglianza urbana.. L’assessore al Bilancio Sara Bettini ha presentato al Consiglio comunale di Montemarciano il rendiconto dell’esercizio 2025, delineando un bilancio che riflette la gestione concreta del territorio di Corinaldo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corinaldo: bilancio solido e fondo da 55mila euro per la Tari Notizie correlate Sipro, bilancio solido e debiti dimezzati: utile da 85mila euro e 50 anni di attivitàSipro approva il bilancio 2025 e celebra 50 anni di attività a servizio del territorio, tra traguardi raggiunti e prospettive future. Riduzione Tari, approvato il fondo da 245mila euro a favore delle famiglie in condizioni di disagio economicoÈ confermato anche per il 2026 il fondo messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale per le riduzioni Tari a favore delle fasce più fragili...