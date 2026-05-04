congresso giovani democratici stefano orlacchio eletto presidente regionale

Durante il congresso regionale dei Giovani Democratici, Stefano Orlacchio è stato eletto nuovo presidente. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da diverse zone, con un focus sulle priorità politiche e sociali. Tra i temi affrontati, si sono discussi questioni legate alla pace, alla diplomazia e all’impegno civico. L’incontro si è concluso con un documento che invita a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le forze politiche.

Sabato 2 maggio si è chiuso a Caserta il congresso dei Giovani Democratici della Campania che ha eletto Lorenzo Raso segretario e Stefano Orlacchio presidente regionale. Un riconoscimento importante per il «nostro» Stefano e, attraverso di lui, per tutti i Giovani Democratici del Sannio che da tempo si impegnano con costanza nella politica intesa nella sua più alta funzione: arte al servizio del bene comune. Un passaggio che segna continuità e nuova energia per il percorso politico della comunità giovanile. Il neo presidente regionale ha incentrato il suo intervento su una lettura ampia dello scenario internazionale, soffermandosi sulle guerre in corso, sulle tensioni economico-finanziarie, sulla crisi del multilateralismo e sui conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, con particolare riferimento alla drammatica situazione di Gaza.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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