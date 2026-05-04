Confcommercio | vicinanza ai lavoratori della Casa Sollievo della Sofferenza

Da ilsipontino.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio ha espresso, attraverso una nota ufficiale, la propria vicinanza ai lavoratori della Casa Sollievo della Sofferenza. La dichiarazione si riferisce a una situazione di difficoltà che riguarda il personale dell'istituto, senza specificare ulteriori dettagli o cause. La comunicazione sottolinea l'impegno dell'associazione nel sostenere i dipendenti coinvolti in questo contesto. Non sono state annunciate misure concrete o interventi specifici in questa fase.

L’Associazione Confcommercio delegazione San Giovanni Rotondo esprime vicinanza nei confronti dei lavoratori e dei professionisti della Casa Sollievo della Sofferenza, coinvolti da alcune settimane in un confronto con la dirigenza sul tema del rinnovo contrattuale, auspicando che il dialogo possa proseguire in maniera costruttiva e nel. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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