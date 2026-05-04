Concorsi ATA 24 mesi 2026 ecco tutti i bandi regionali con rettifica USR Sardegna

Entro il 21 aprile, gli uffici scolastici regionali pubblicheranno i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi per il biennio 202627. Questi documenti definiscono le procedure per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole. È stato anche pubblicato un avviso di rettifica da parte dell’USR Sardegna, che riguarda alcuni dettagli delle procedure.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 21 aprile i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi 202627, utilizzate per immissioni in ruolo e supplenze. Le procedure, come indicato nella nota ministeriale n. 10009 del 15 aprile, sono rese disponibili anche sul portale InPA, oltre che sui siti degli stessi USR. Si tratta dei concorsi per soli titoli riservati al personale con almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio nelle scuole statali. Le domande si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite Polis – Istanze online, dal 28 aprile al 19 maggio 2026. La scelta delle istituzioni scolastiche avviene in una fase successiva tramite apposita istanza online (allegato G).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco tutti i bandi regionali [COMPLETO]Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 21 aprile i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi 202627, utilizzate per immissioni in... Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali [IN AGGIORNAMENTO]Gli Uffici scolastici regionali pubblicano entro il 21 aprile i bandi relativi alle graduatorie ATA 24 mesi 202627, utilizzate per immissioni in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio [SPECIALE]; Graduatorie 24 mesi ATA 2026/2027, al via con le domande; Graduatorie ATA 24 mesi 2026: novità fascicolo digitale per importare i servizi, come funziona. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie ATA 24 mesi, domanda dal 28 aprile: aggiornamento, requisiti e novità. Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco tutti i bandi regionali [COMPLETO]Le domande si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite Polis – Istanze online, dal 28 aprile al 19 maggio 2026. orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi: servizio civile per la riserva posti del 15% e per il punteggio. Come inserirlo nella domandaSono aperte da oggi le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2026/27, con scadenza fissata alle ore 14 del 19 maggio. orizzontescuola.it ma questi sono pazzi mica faranno altri concorsi [https://www.facebook.com/groups/concorsiacattedra](https://www.facebook.com/groups/concorsiacattedra/__cft__[0]=AZY91uTItgdjtu6rb_U4P3TD1EQmZAMsJvEpYIZ0glEJScSIHpFK0FLRKqwdk4IBE1Ytxl - facebook.com facebook Concorsi militari 2025: Cosa sta cambiando nelle nuove leve. Donne ai vertici x.com