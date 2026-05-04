Concerto del Primo Maggio | successo in piazza a Latina Ecco i vincitori

Il concerto del Primo Maggio si è svolto nel pomeriggio e nella sera a Piazza del Popolo, a Latina, organizzato dalla Cisl locale. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, che ha assistito alle esibizioni di vari artisti e gruppi musicali. Sono stati annunciati i vincitori di diverse categorie musicali durante l’evento. La piazza si è riempita di persone che hanno partecipato all’iniziativa.

Piazza del Popolo si è animata nel pomeriggio e nella serata del primo maggio grazie al concerto organizzato dalla Cisl di Latina.Sul palco si sono alternati artisti provenienti da tutta Italia, selezionati nei mesi precedenti da una giuria, capaci di portare stili, linguaggi e sensibilità.🔗 Leggi su Latinatoday.it PER SEMPRE SÌ #SalDaVinci #Sanremo2026 Notizie correlate Concerto del Primo Maggio in piazza: tutto pronto a LatinaTorna l’appuntamento ormai consueto per il 1° maggio, giornata dei lavoratori, con il concerto dei giovani talenti nel cuore di Latina. Concerto del Primo Maggio a Latina: le strade chiuse e i divieti in centro cittàPer la Festa dei Lavoratori anche il centro di Latina si anima con il concerto del Primo Maggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; A Udine il concerto del Primo maggio. Concerto Primo Maggio, Geolier legge nomi vittime di Napoli. Delia cambia Bella ciaoLeggi su Sky TG24 l'articolo Concerto del Primo Maggio: scaletta, cantanti e ultime news da Roma e Taranto. DIRETTA ... tg24.sky.it Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama conducono il Concerto del Primo Maggio 2026. Cantanti, scaletta, orari e dove seguirlo in tv e radio - facebook.com facebook Concerto del Primo Maggio: le ultime news da Roma e Taranto x.com