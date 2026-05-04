Il COMICON di Napoli si è concluso con più di 650 eventi distribuiti nell’arco della manifestazione, che ha visto la partecipazione di ospiti provenienti da diversi paesi. La rassegna si è svolta presso la Mostra d'Oltremare e ha generato un indotto stimato superiore ai 43 milioni di euro. Tra le personalità presenti, alcuni nomi internazionali sono stati annunciati come ospiti principali, contribuendo a rafforzare la posizione del festival nel panorama della cultura pop.

Il festival della cultura pop saluta la Mostra d'Oltremare confermandosi un colosso da oltre 43 milioni di euro di indotto, tra ospiti internazionali come John C. McGinley e anteprime videoludiche, proiettandosi verso una nuova stagione di mostre e appuntamenti. COMICON Napoli 2026 termina con numeri davvero ricchi: 183.000 visitatori hanno affollato 650 eventi tra fumetti, serie TV e musica. L'evento ha generato un impatto economico di 43,1 milioni di euro, confermando la sua leadership e la capacità di unire generazioni diverse. Ecco perché guarda già al futuro. Star internazionali e icone del pop al Comicon La ventiseiesima edizione di COMICON non ha soltanto occupato ogni centimetro disponibile della superficie espositiva di Napoli, ma ha letteralmente chiuso i battenti con la cifra tonda di 183.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - COMICON Napoli 2026 chiude con oltre 650 eventi con ospiti internazionali e guarda già al futuro

COMICON Napoli 2026: torna il festival della cultura pop con ospiti da tutto il mondo

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